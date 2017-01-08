Kerem Bürsin ve Ayşegül Aldinç aynı filmde!

Başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç'ten yeni film sürpriz geldi. Aldinç'in filmdeki sürprizi ise Kerem Bürsin..

Sinema - 08 Ocak 2017 12:00
Kerem Bürsin ve Ayşegül Aldinç aynı filmde!
Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisiyle yeniden ekranlara dönen Kerem Bürsin şimdi de beyazperdede rol almaya hazırlanıyor.

Usta şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, yeni bir sinema filmine başlıyor. Aldinç'in partneri de Kerem Bürrsin olacak. Bürsin, filmde Aldinç'in oğlunu canlandıracak.


Kerem Bürsin set arasında bile spor yapıyor!

Kerem Bürsin set arasında bile spor yapıyor!



Kerem Bürsin içini döktü

Kerem Bürsin içini döktü
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