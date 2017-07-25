Geçen yıl uzun bir süre ev aradıktan sonra Yeniköy'de Murat Boz'un eski evine taşınan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya evlerin adresini hayranlarının keşfetmesi sonrasında yeni ev aramalarına başladı.
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; genç aşıklar her sabah her sabah kapı önünde sürpriz yaşamaktan bıktı, taşınmak için ev bakmaya başladı.
Murat Boz ve Aslı Enver çifti de sürekli zillerine basılıp rahatsız edildikleri için bu evden taşınıp Kuruçeşme'de oturma kararı almıştı. Bundan sonra da Yeniköy’de 3 katlı, Boğaz manzaralı müstakil bir eve Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya taşınmıştı.
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya artık bıktı!
Genç oyuncular Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'dan sürpriz karar geldi.Dedikodu - 25 Temmuz 2017 09:35
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