Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın görüştüğü ortaya çıktı!

Geçtiğimiz aylarda veterinerde birlikte görüldükleri ve barıştıkları iddia edilen çift, hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre; Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya aşk yaşamaya başladıkları yıl barınaktan 2 köpek sahiplenmiş. Ayrılınca şöyle bir karar almışlar. Orfeus ve Hectorious haftanın 4 günü Serenay Sarıkaya’da, 3 günü Kerem Bürsin’de kalıyormuş. Bu nedenle de ikili, ayrılmalarına rağmen; köpekleri için sık sık görüşüyor. (Kaynak: posta.com.tr)