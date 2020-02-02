Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın görüştüğü ortaya çıktı!
Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, 3.5 yıllık ilişkilerini Nisan 2019'da bitirmişti. Eski sevgililerin hala iletişim halinde olduğu ve haftada iki kez görüştükleri ortaya çıktı.
02.02.2020 16:53 Magazin
Geçtiğimiz aylarda veterinerde birlikte görüldükleri ve barıştıkları iddia edilen çift, hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre; Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya aşk yaşamaya başladıkları yıl barınaktan 2 köpek sahiplenmiş. Ayrılınca şöyle bir karar almışlar. Orfeus ve Hectorious haftanın 4 günü Serenay Sarıkaya’da, 3 günü Kerem Bürsin’de kalıyormuş. Bu nedenle de ikili, ayrılmalarına rağmen; köpekleri için sık sık görüşüyor. (Kaynak: posta.com.tr)