Kerem Bürsin’den eğlenceli performans...

Fox TV'de ekrana gelen 'Sen Çal Kapımı' dizisinde Hande Erçel'le kamera karşısına geçen Kerem Bürsin son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Hande Erçel başta olmak üzere sette oyuncu arkadaşlarıyla bol bol eğlenceli videolar yayınlayan Bürsin bu defa şarkı söylerken çekilen görüntülerini yayınladı.İşte Kerem Bürsin'in eğlenceli performansı: