Kerem Bürsin'den kas şov! Sosyal medyayı salladı!

Setten kalan vaktini spor salonlarında geçiren Kerem Bürsin, kaslarını iyice şişirdi. Günde 6 saat boks ve cross-fit yaptığı bilinen ünlü oyuncunun son paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı. Bürsin, Instagram hesabından kaslarını sergilediği bir paylaşımda bulundu.