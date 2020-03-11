Kerem Bürsin'den olay itiraf: "Serenay'la köpekler için bile görüşmüyorum"

Kerem Bürsin eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın ilk kez Cem Yılmaz'la kameralara takıldığı İstinye'deki et lokantasında görüntülendi. Hande Erçel'le diziye başlayacağını doğrulayan oyuncu, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile de görüşmediğini açıkladı.

11.03.2020 14:43 Magazin

Kerem Bürsin'den olay itiraf: "Serenay'la köpekler için bile görüşmüyorum" Kerem Bürsin, bir kaç gün önce Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın ilk kez görüntülendiği İstinye'deki restoranda kameralara yansıdı. Çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet eden oyuncu, Hande Erçel'le birlikte rol alması için bir diziden teklif aldığı yönünde çıkan haberleri doğruladı.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel hangi dizide buluşuyor?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel hangi dizide buluşuyor?



Hande Erçel'le yeni tanıştığını söyleyen Bürsin, "Çok iyi bir insan. Oyunculuğu hakkında yorum yapmak bana düşmez ama çok iyi bir oyuncu. Bu noktalara kadar geldi.

Cem Yılmaz’dan Kerem Bürsin’e yanıt:

Cem Yılmaz’dan Kerem Bürsin’e yanıt: "Bir bu kalmıştı"



"SERENAY SARIKAYA İLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Yakışıklı oyuncu "Mutlu olsunlar" dediği Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ile karşılaşırsa da selam vereceğini açıkladı ve "Bu mevzuya girmeye gerek yok. Sakız gibi uzamasın. Serenay Sarıkaya ile artık baktığımız köpekler için bile görüşmüyorum" dedi.

Sosyal medyada çok konuşulan ikili; Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu...

Sosyal medyada çok konuşulan ikili; Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu...

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