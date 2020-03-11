Kerem Bürsin'den olay itiraf: "Serenay'la köpekler için bile görüşmüyorum"

Kerem Bürsin ve Hande Erçel hangi dizide buluşuyor?

Cem Yılmaz’dan Kerem Bürsin’e yanıt: "Bir bu kalmıştı"

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Kerem Bürsin, bir kaç gün önce Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın ilk kez görüntülendiği İstinye'deki restoranda kameralara yansıdı. Çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet eden oyuncu, Hande Erçel'le birlikte rol alması için bir diziden teklif aldığı yönünde çıkan haberleri doğruladı.Hande Erçel'le yeni tanıştığını söyleyen Bürsin, "Çok iyi bir insan. Oyunculuğu hakkında yorum yapmak bana düşmez ama çok iyi bir oyuncu. Bu noktalara kadar geldi.Yakışıklı oyuncu "Mutlu olsunlar" dediği Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ile karşılaşırsa da selam vereceğini açıkladı ve "Bu mevzuya girmeye gerek yok. Sakız gibi uzamasın. Serenay Sarıkaya ile artık baktığımız köpekler için bile görüşmüyorum" dedi.