Kerem Bürsin'den olay itiraf: "Serenay'la köpekler için bile görüşmüyorum"

Kerem Bürsin ve Hande Erçel hangi dizide buluşuyor?
Hande Erçel'le yeni tanıştığını söyleyen Bürsin, "Çok iyi bir insan. Oyunculuğu hakkında yorum yapmak bana düşmez ama çok iyi bir oyuncu. Bu noktalara kadar geldi.
Cem Yılmaz’dan Kerem Bürsin’e yanıt: "Bir bu kalmıştı"
"SERENAY SARIKAYA İLE GÖRÜŞMÜYORUM"
Yakışıklı oyuncu "Mutlu olsunlar" dediği Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ile karşılaşırsa da selam vereceğini açıkladı ve "Bu mevzuya girmeye gerek yok. Sakız gibi uzamasın. Serenay Sarıkaya ile artık baktığımız köpekler için bile görüşmüyorum" dedi.
Sosyal medyada çok konuşulan ikili; Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu...