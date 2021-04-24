Hande Erçel ile Maldivler'de tatil yapan Kerem Bürsin’den yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesi geldi. Sarıkaya’yı 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 sene sonra o etiketi kaldırdı. Hande Erçel'in Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya'yı silmesini istediği iddia edildi.
Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya hamlesi!
Hande Erçel, Kerem Bürsin'in Instagram hesabında eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı etiketlediği fotoğrafların olduğunu fark etti. Bürsin, hiç düşünmeden 2016 yılından kalma kareden Serenay'ı sildi.
24.04.2021 15:00 Magazin