Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya hamlesi!

Hande Erçel ile Maldivler'de tatil yapan Kerem Bürsin’den yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesi geldi. Sarıkaya’yı 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 sene sonra o etiketi kaldırdı. Hande Erçel'in Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya'yı silmesini istediği iddia edildi.