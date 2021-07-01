Kerem Bürsin'den yıllar sonra gelen itiraf!

"İbrahim Selim'le Bu Gece" isimli Youtube programının bu haftaki konuğu Kerem Bürsin oldu. Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve başrolü paylaştığı Hande Erçel'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu oldukça samimi itiraflarda bulundu.İşte Kerem Bürsin'in o açıklamaları:"Çocukluğum hep yurt dışında geçti. Sürekli yeni bir hayat kuruyorduk. Avantajı şuydu; dünyanın neresinde olursan ol insan kalıbı aynı! Endonezya'yı evim gibi hissediyordum. En uzun kaldığım yer ise İstanbul oldu. Amerika'da 11 sene kaldım.""Boston'da pazarlama iletişim bölümünü bitirdim. Bir güvence, sigorta gibi düşünün o bölümü bitirmemi. Babam oyuncu olmamı hiç istemedi, annem gizliden destekledi.""Lisedeyken müzik grubum vardı. Hayatım müzikti! Hafta sonları konser veriyorduk, üniversiteye gitmemeye karar vermiştim 'müzik yapacağım' diye.""Günlüğü 75 dolar olan bir şirkette oyuncuları taşıdım. Yurt dışından gelen oyuncuları gitmek istedikleri yerlere götürdüm. 'Margot Robbie gelecek' dendi kimdir bilmiyorum o dönemde ünlü değil. Audition çekimi için gelecek. Sonra biz Margot ile iki hafta boyuncu yakın olduk. Sonra gitti, tekrar geri geldi daha sonra da ünlü oldu."