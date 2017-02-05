Kerem Bürsin'i bunaltan ilgi

Magazin - 06 Şubat 2017 08:00

Oyuncu Kerem Bürsin, ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ adlı dizisinin çekimleri için önceki akşam Karaköy’deydi. Bürsin, çekimlerini bir an önce bitirmek için yoğun çaba harcarken, hayranları sete baskın yaptı. Kadın hayranlarının aşırı ilgisi ve bitmek bilmeyen selfie talepleri oyuncuyu hayli bunalttı.Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile buluşmak için acele ettiği öğrenilen Bürsin, kadın hayranlarından kaçabilmek için her yolu denedi. Yapım şirketine ait otomobili karavanına sıfır yanaştıran oyuncu, Sarıkaya ile randevusunu yetişmek için hızla Karaköy’den ayrıldı.[url=]VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ...[/url]Kaynak:sozcu.com.tr