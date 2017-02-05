Kerem Bürsin'i bunaltan ilgi

Kerem Bürsin'in kadın hayranları Karaköy'de sete akın etti. Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile randevusu olan Bürsin ise hayranlarından kaçmak için büyük çaba harcadı.

Magazin - 06 Şubat 2017 08:00
Kerem Bürsin'i bunaltan ilgi
Oyuncu Kerem Bürsin, ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ adlı dizisinin çekimleri için önceki akşam Karaköy’deydi. Bürsin, çekimlerini bir an önce bitirmek için yoğun çaba harcarken, hayranları sete baskın yaptı. Kadın hayranlarının aşırı ilgisi ve bitmek bilmeyen selfie talepleri oyuncuyu hayli bunalttı.

Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile buluşmak için acele ettiği öğrenilen Bürsin, kadın hayranlarından kaçabilmek için her yolu denedi. Yapım şirketine ait otomobili karavanına sıfır yanaştıran oyuncu, Sarıkaya ile randevusunu yetişmek için hızla Karaköy’den ayrıldı.



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Kaynak:sozcu.com.tr
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