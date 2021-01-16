Kerem Bürsin'in annesinden Hande Erçel'e yorum!

Hande Erçel önceki gün Instagram hesabından Kerem Bürsin'in çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Güzel oyuncunun pozuna binlerce beğeni yaparken, yüzlerce de yorum yapıldı.Kerem Bürsin de fotoğrafların altına "Kim çektiyse bu fotoğrafları gerçekten inanılmaz çekmiş. Müthiş ötesi! Harika bir gözü var" yorumunu yaptı. Kerem Bürsin'e yanıt ise annesinden geldi. Anne Bürsin, "Ellerine sağlık canım. Ama model de çok hoş" diyerek Hande Erçel'in de hakkını teslim etti.Erçel de Kerem Bürsin'e yanıtında kendisinin çektiği fotoğrafları da onun yüklemesini isterken; Çiğdem Bürsin'e de kalp yolladı.