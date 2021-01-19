Kerem Bürsin'in eğlenceli set halleri...

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel'le kamera karşısına geçen Kerem Bürsin, bir dijital platformda yayınlanan Aynen Aynen'de de Nilperi Şahinkaya ile rol alıyor. Şahinkaya, Instagram hesabından Kerem Bürsin'in dizi setindeki eğlenceli anlarını paylaştı. Bürsin sette şarkı söylerken görüntü alan Nilperi Şahinkaya, rol arkadaşına "Yaktım seni yaktım! Bittin artık sen" dedi.İşte o görüntüler..