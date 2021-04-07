Kerem Bürsin'in maske çıkışı olay oldu! Tepki yağıyor!

Kerem Bürsin, partneri Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ikiliden Bürsin, yayının sonunda 'sosyal mesaj verebiliyor muyuz?' diye sordu. Bürsin ardından "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya affedersiniz de salaksınız! I am sorry (Üzgünüm), salaksınız. Ailelerinizi, insanları bir düşünün" dedi.Koronavirüs yasaklarının gevşetilmesinin ardından kafe ve restoranlar, işletmelerin ayakta kalması için kısıtlamalı olarak açılmıştı. Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. #haddinibilkerembürsin hashtag'i TT listesinde ilk sıraya yerleşti.