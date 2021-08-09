Kerem Bürsin'in yorumu olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi üzdü!

Türkiye’ye olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk boksör olarak tarihe geçen Busenaz Sürmeneli bu başarısıyla tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Genç sporcunun şampiyon olmasının ardından altın madalyasını antrenörü Cahit Süme'nin takması ise sosyal medyada gündem oldu.Madalyayı Cahit Süme'nin boynunda gören sosyal medya kullanıcıları durumu eleştiren mesajlar paylaştı. Yapılan yorumlar karşısında çok üzüldüğünü belirten Busenaz Sürmeneli eleştirilere "Burada yazılanları şaşkınlıkla okudum nitekim lütfen sakin olun, oldukça yakışıksız sözler var maalesef… Hocamın madalyayı elimden zorla alıp boynuna taktığını mı düşünüyorsunuz? Yapmayın hakikaten. 13 yılda beni büyük emeklerle yetiştiren bu büyük deneyime birazcık saygı" sözleriyle karşılık verdi.Oyuncu Kerem Bürsin de yapılmış olan yorumlardan birine "Busenaz'ın boynunda olmalı madalya" diye cevap verdi.Şampiyon boksör, ünlü oyuncunun bu tweetini de karşılıksız bırakmadı ve Bürsin'e şu cevabı verdi:"Kerem abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?"Bürsin ise Busenaz Sürmeneli'ye "Öncelikle bize yaşattığın mutluluk ve gurur için çok teşekkür ederim. Hocana asla saygısızlık etme gibi bir niyetim yoktu, hocaların önemini gayet iyi bilirim. Yorumum bir yoruma karşılıktı ama eğer ki seni rahatsız ettiyse memnuniyetle silerim. Sevgiler" yanıtı verdi. Ardından da yaptığı yorumu sildi.Sürmeneli ise "Abi güzel sözlerin için teşekkür ederim öncelikle. 13 yıldır geccesini gündüzüne katıp beni yetiştiren, sadece benim değil kız çocuklarının geleceği için yüreğini ortaya koyan bir adam Cahit Hocam. Şu birkaç saniyelik videoya çok yanlış yorumlar vardı maalesef üzüldük. Sevgiler" ifadesini kullandı.