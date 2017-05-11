Kerem Tunçeri ile Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?

Magazin - 12 Mayıs 2017 08:00

Aslışah Alkoçlar, Kerem’ini buldu! Genç işadamı Hakan Sabancı’dan ilişkileri evlilik yoluna girdiği gerekçesiyle ayrılan sosyetik güzel, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile objektiflere yakalandı.Hakan Sabancı ile ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan Aslışah Alkoçlar, gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı. İki aydır birlikte oldukları öğrenilen ikili, Asmalımescit’te objektiflere yakalandı. Fasıl eşliğinde felekten bir gecce çalmayı planlayan çiçeği burnunda âşıkların planı, mekâna gazetecilerin gelmesiyle suya düştü. Alkoçlar ve Tunçeri, flaşların patlamasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Başını öne eğip gizlenmeye çalışan sosyetik güzel, “Allah kahretsin” diyerek çığlık attı.“Zaten çektiniz. Hemen buradan gidin” diyerek muhabirlere çıkışan milli basketbolcu ise ilişkileriyle ilgili soruları, “İstediğinizi aldınız” diyerek yanıtsız bıraktı.Kaynak: haberturk.com