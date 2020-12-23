Keremcem 6 çocuk babası oldu!

“Geçmiş Olsun” isimli yeni şarkısıyla Keremcem, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına katıldı. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan şarkıcı ve oyuncu ilk kez rol alacağı sitcom projesini de anlattı.“Benim işlerim hep aynı anda oluyor. Yeni şarkım ve dizi projesi de böyle aynı zamana denk geldi. İlk kez bir sticom’da rol alacağım. Senaryoyu okurken altı çocuklu bir baba olduğumu görünce, çok eğlendim.” dedi.“Yetiş Zeynep” isimli komedi dizisi Exxen platformunda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platform da Yasemin Şefik’in “Sana bir komplo teorisiyle geliyorum; Acun acaba, önünden engelleri mi kaldırıyor? Bak sen ve Emre Altuğ aile babası rollerine geçiş yaptınız?” şakası üzerine Keremcem; “Acun’un önünde biz asla engel olamayız.” diyerek kahkaha attı.