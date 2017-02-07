Bir mekan çıkışı objektiflere takılan oyuncu gazetecilere sitem etti. Geçen hafta Karaköy'de yemek yediği arkadaşının “sevgilisi” olarak yazılmasına sinirlenen Keremcem, çıkışta şöyle dedi:
“O çok samimi arkadaşımın eşiydi. Ayıp değil mi?”
Keremcem çıldırdı! "Ayıp değil mi?"
Keremcem önceki gün fotoğrafçı Mehmet Turgut'la Cİhangir'de görüntülendi.Magazin - 07 Şubat 2017 09:28
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