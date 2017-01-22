Keremcem fena yakalandı!

Magazin - 23 Ocak 2017 01:15

O Hayat Benim dizisinde rol alan şarkıcı ve oyuncu Keremcem, önceki gecce Karaköy’deki bir mekanda çıkarken görüntülendi.Mekandan kumral bir kadınla çıkan Keremcem, karşısında kameraları görünce şaşırdı. Bir an geri dönmeyi düşünse de yürümeye devam eden Keremcem sorular üzerine "Arkadaşımla yemek yedim" açıklamasında bulundu.ünlü oyuncu sevgilisi Ezgi Asaroğlu hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Bu sırada yanındaki gizemli kumralın da suratının asıldığı dikkat çekti, genç kadın koşar adımlarla Keremcem'in aracına bindi.