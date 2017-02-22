Keremcem'den final açıklaması!

Dizi - 23 Şubat 2017 07:00

Keremcem'den otizmli çocuklara destek

Fox TV'de Pazar akşamları yayınlanan O Hayat Benim dizisinin başrol oyuncusu Keremcem, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Müzik çalışmalarına hız verdiğini söyleyen Keremcem, magazin muhabirlerinin sorularını da yanıtladı.O Hayat Benim'in final yapacağını açıklayan oyuncu şöyle konuştu: "Dizi güzel gidiyor. Bu sezon final yapacak herhalde. Final tarihini yapımcımız bilir."