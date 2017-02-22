Keremcem'den final açıklaması!

Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Keremcem, O Hayat Benim dizisinin final yapacağını söyledi.

Dizi - 23 Şubat 2017 07:00
Keremcem'den final açıklaması!
Fox TV'de Pazar akşamları yayınlanan O Hayat Benim dizisinin başrol oyuncusu Keremcem, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Müzik çalışmalarına hız verdiğini söyleyen Keremcem, magazin muhabirlerinin sorularını da yanıtladı.

O Hayat Benim'in final yapacağını açıklayan oyuncu şöyle konuştu: "Dizi güzel gidiyor. Bu sezon final yapacak herhalde. Final tarihini yapımcımız bilir."

Keremcem'den otizmli çocuklara destek

Keremcem'den otizmli çocuklara destek
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