Keremcem'den hayranlarına özür!

Uzun zamandır müzikten uzak kalan ve oyunculuğa yönelen Keremcem, "Söz veriyorum sevenlerimi daha fazla bekletmeyeceğim"

Magazin - 08 Ocak 2017 10:21
Keremcem'den hayranlarına özür!
Başarılı şarkıcı ve oyuncu Keremcem, önceki akşam Cihangir'dekii bir mekanda 39'uncu yaşını arkadaşlarıyla kutladı.

Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Keremcem saçında beyazların çıkmaya başladığını söyledi. Sette sakalındaki beyazların boyanmasına izin vermediğini anlatan Keremcem, yaşanan terör saldırılarından dolayı keyfinin olmadığını belirtti.

Uzun süredir müzikten uzak kaldığını da ifade eden oyuncu, ''Müzikten çok özür diliyorum. Hayranlarımı da üzüyorum. Söz veriyorum, sevenlerimi daha fazla bekletmeyeceğim. İleride tekrar yeni şarkılar seslendireceğim. Dizi şu an çok yoğun bir biçimde devam ediyor'' şeklinde konuştu.

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