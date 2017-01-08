Başarılı şarkıcı ve oyuncu Keremcem, önceki akşam Cihangir'dekii bir mekanda 39'uncu yaşını arkadaşlarıyla kutladı.
Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Keremcem saçında beyazların çıkmaya başladığını söyledi. Sette sakalındaki beyazların boyanmasına izin vermediğini anlatan Keremcem, yaşanan terör saldırılarından dolayı keyfinin olmadığını belirtti.
Uzun süredir müzikten uzak kaldığını da ifade eden oyuncu, ''Müzikten çok özür diliyorum. Hayranlarımı da üzüyorum. Söz veriyorum, sevenlerimi daha fazla bekletmeyeceğim. İleride tekrar yeni şarkılar seslendireceğim. Dizi şu an çok yoğun bir biçimde devam ediyor'' şeklinde konuştu.
Keremcem'den hayranlarına özür!
Uzun zamandır müzikten uzak kalan ve oyunculuğa yönelen Keremcem, "Söz veriyorum sevenlerimi daha fazla bekletmeyeceğim"Magazin - 08 Ocak 2017 10:21
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
MAGAZİN HABERLERİ
- Farah Zeynep Abdullah ve Metin Akdülger aşk mı yaşıyor?
- Başak Dizer'den kavga iddialarına yanıt!
- Kerem Bürsin ve Ayşegül Aldinç aynı filmde!
- Pelin Karahan'a ikinci çocuk hediyesi
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Kıvanç Tatlıtuğ üzüntüsünü paylaştı! "Konuşmaya gücümüz yok"
- Demet Akalın: Seviyom oğlum lan seni!
- Caner Erkin yaşadığından ders almadı!
- Sarp'ın barışmak için hala umudu var!
- Rüzgar Çetin ortaya çıktı! İşte panik anları...