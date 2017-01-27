Keremcem'in 'kar' önlemi!
Keremcem önceki gün hızlıca alışveriş yaptı. Sebebini ise bakın nasıl açıkladı.Magazin - 28 Ocak 2017 06:00
Yakışıklı şarkıcı Keremcem, önceki gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, kısa sürede mağazaları dolaşıp alışverişini tamamladı. Vale noktasında aracını beklerken konuştuğumuz yakışıklı oyuncu; " malum arkadaşlar bugün kar yağışı bekleniyor. Onun için hızla alışverişi yaptım ve aracımı bekliyorum." dedi.
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