Keremcem'in 'kar' önlemi!

Keremcem önceki gün hızlıca alışveriş yaptı. Sebebini ise bakın nasıl açıkladı.

Magazin - 28 Ocak 2017 06:00
Keremcem'in 'kar' önlemi!
Yakışıklı şarkıcı Keremcem, önceki gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, kısa sürede mağazaları dolaşıp alışverişini tamamladı. Vale noktasında aracını beklerken konuştuğumuz yakışıklı oyuncu; " malum arkadaşlar bugün kar yağışı bekleniyor. Onun için hızla alışverişi yaptım ve aracımı bekliyorum." dedi.


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Bağlantılar: Keremcem

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