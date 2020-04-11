Tepkilerin ardından Kerimcan Durmaz: "Beni önemsemeyin!"

Uçak tuvaletinde çekip paylaştığı müstehcen görüntüler olay yaratan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bir kaç gün önce de corona virüs salgınının yaşandığı günlerde, Instagram hesabının hikaye kısmından yayınladığı videoda kullandığı skandal ifadeler nedeniyle tepki çekmişti. Kerimcan Durmaz'ın 65 yaşının üzerindeki insanlar için kullandığı "geberin" ifadesi şok etmişti.Yayınladığı videoyla eleştiri oklarının hedefi olan Kerimcan Durmaz kendini savundu: “Ana haberlerde konuşulması gereken kişi ben değilim. Beni bu kadar önemsemeyin. Daha büyük dertlerimiz var, onlarla uğraşalım. İnsanlar ölüyor arkadaşlar. Ben kimim ki beni ana habere çıkartıyorsunuz. “