Kerimcan Durmaz ödül aldı, sosyal medya karıştı!

Dün gecce ekrana gelen bir ödül töreninde Kerimcan Durmaz en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülünü aldı. Durmaz’a ödülünü İrem Derici takdim etti.Fakat o görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Kerimcan Durmaz’ın uçak skandalına göndermede bulunan sosyal medya kullanıcıları “Bazı şeyler ne çabuk unutuldu” yorumunda bulundu.Kerimcan Durmaz, "Peşimde" isimli şarkısıyla müzik sektörüne adım atmıştı."Kerimcan Durmaz'ın nasıl bir ses kalitesi ve sanat geçmişi var ki, o kadar değerli ses sanatçısını geride bırakarak ödül alıyor. Ayıp ve yazık.""Bu ülkede artık sanatında olduğunu düşünmüyorum #kerimcandurmaz""Memleketin gündemi Kerimcan Durmaz diye üzülürken, Kerimcan Durmaz'ın ödül almasının yaşattığı ikinci şok!! Türkiye de her şey gündem ""Kerimcan Durmaz'ı Tv8'de gördüğüm an kapattım"“Sanatçı toplumun aynasıdır.” diye boşuna mı demişler? Sanatçı dediğin topluma örnek olur. Bu yüzden sadece sanatı değil kişiliği de toplumu ilgilendirir. Kerimcan Durmaz bir sanatçı değildir."