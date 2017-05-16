Kerimcan Durmaz'a 'spastik' tepkisi

Magazin - 16 Mayıs 2017 11:45

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kerimcan Durmaz, son paylaştığı fotoğrafının altına "En spastik gülüşümüz" notunu yazınca olanlar oldu.Takipçilerinden büyük tepki alan Durmaz'a en büyük tepkiyi ise oğlunun Serebral Palsi hastalığına sahip olduğu bilinen Çılgın Sedat verdi. Çılgın Sedat, tepkisini instagram hesabından paylaştığı bir video ile dile getirdi ve Kerimcan Durmaz'ı engelli bireylere karşı hassasiyet göstermeye davet etti.Bu tepkiler üzerine Kerimcan Durmaz da kendi hesabından bir özür metni yayınladı.