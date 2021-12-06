Kerimcan Durmaz'ın "Buray'a ödül" tepkisi!

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Kerimcan Durmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri törenine neden katılmadığı ile ilgili bir açıklama yaptı.Bu senenin 'En İyi Klip' ödülünü kimin alacağını birkaç gün önceden çok sağlam ve güvendiği bir kaynaktan öğrendiği için törene katılmamaya karar verdiğini söyleyen Durmaz açıklamalarıyla şaşkına çevirdi.Deli Kız şarkısıyla 'En İyi Klip' ödülünün sahibi olan şarkıcı Buray oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Durmaz şu sözleri sarf etti:"Mesaj kutum neden Altın Kelebek Ödülleri'ne neden katılmadığım mesajlarıyla dolu. Hemen söyleyeyim, çünkü 'katılacağım' demiştim. 'En İyi Klip' ödülünü kimin alacağını birkaç gün önceden öğrendim ben arkadaşlar ve bunu çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. Bunu öğrenince de katılmama kararı aldım çünkü... Gülmezsem anlatacağım, çünkü bana çok komik geliyor şu an bana yaşadığımız. Çok önemsemiyorum bu arada, benim için hiç önemli değil ama göz var, nizam var, akıl var, mantık var. 'Peşimde' şarkım ile Buray'ın 'Deli Kız'ını bırakın kıyaslamayı, yan yana bile getiremezsiniz. Yanından bile geçiremezsiniz. Kimsenin işine tabii ki saygısızlık yapmak istemiyorum ama bu böyle. Ben 'Peşimde'yi yaptığımda, Los Angeles'a gidip ekibi toparlayıp, ortaya böyle bir iş çıkarttıktan sonra Türkiye'de klip anlamında bir çığır açtığımı düşünüyorum. Bunun farkındayım daha doğrusu. O yüzden bunun adına ödül almışım ya da almamışım benim için çok fark etmiyor çünkü ben yaptığım işle gurur duyuyorum. İşime inanıyorum, güveniyorum. Benim için önemli olan bunu taçlandırmak değil. Sadece yapmış olmak istediğimi, göstermiş olmak istediğimi gerçekleştirmiş olduğum için kendimi çok tatmin hissediyorum. Benim ödülüm sizlersiniz. İyi ki varsınız."