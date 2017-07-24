Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali!

Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.

Magazin - 24 Temmuz 2017 17:21
Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali!
Sosyal medya fenomeni olduktan sonra DJ'liğe geçen Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.

Durmaz'ın 17 yaşındaki estetiksiz hali sosyal medyada çok konuşuldu.


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