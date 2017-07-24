Durmaz'ın 17 yaşındaki estetiksiz hali sosyal medyada çok konuşuldu.
Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali!
Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.Magazin - 24 Temmuz 2017 17:21
Sosyal medya fenomeni olduktan sonra DJ'liğe geçen Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.
Durmaz'ın 17 yaşındaki estetiksiz hali sosyal medyada çok konuşuldu.
Durmaz'ın 17 yaşındaki estetiksiz hali sosyal medyada çok konuşuldu.
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