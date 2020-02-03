“Keşanlı Ali Destanı” oyununun afişi yayınlandı!

Başarılı görsel tasarımcı Emre Erdem’in hazırladığı afişte, uzaktaki şehre tepeden bakan Sineklidağ mahallesi sakinleri; Keşanlı Ali’yi canlandıran İlker Ayrık ve Zilha’ya hayat veren Birce Akalay ile birlikte oyunun diğer başrol oyuncuları Meral Çetinkaya, Köksal Engür, Nilgün Kasapbaşoğlu Aykut Taşkın ve Hilmi Özçelik yer alıyor. Pervasız Tiyatro prodüksiyonu “Keşanlı Ali Destanı”, 20 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’daki prömiyerinin ardından, 29 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30’da aynı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.Tipleri, çevresi, müziği ile yüzde yüz ‘bizim’ olan “Keşanlı Ali Destanı”, büyük bir kentin eteklerinde yer alan gecekondulardan oluşmuş, ezilen yoksul insanların yaşadığı o meşhur Sineklidağ mahallesinde geçiyor. Halkın kendi yaşantısını, meselelerini, arzularını yansıtan oyun, bir gecekondu efendisinin kahramanlık destanı üzerinden ‘asil’ büyük bir şehrin, hatta bütün bir toplumun hicvini yapıyor.“Keşanlı Ali Destanı” ilk kez 1964’te Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Semiha Berksoy başta olmak üzere 40 kişilik dev bir kadro ve Genco Erkal rejisiyle dünya prömiyerini yapmıştı. Türkiye’de epik tiyatronun öncüsü kabul edilen Haldun Taner’in, epik bir halk tiyatrosu üslubunda kaleme aldığı; Yalçın Tura’nın müziklerini yazdığı “Keşanlı Ali Destanı”, Yücel Erten rejisiyle ve Pervasız Tiyatro prodüksiyonuyla yeniden tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.İlker Ayrık’ın Keşanlı Ali’yi, Birce Akalay’ın Zilha karakterini canlandırdığı oyunda duayen oyuncular Meral Çetinkaya Şerif Abla; Köksal Engür Derviş Dayı/Sarhoş Rasih; Nilgün Kasapbaşoğlu ise Madam Olga karakterlerine hayat veriyor. Ayhan Anıl, Aykut Taşkın, Cem Cücenoğlu, Hilmi Özçelik ve Burak Şafak’ın da rol aldığı oyunun dekorunda Barış Dinçel, kostüm tasarımında Gamze Kuş, ışık tasarımında ise Yakup Çartık’ın imzaları yer alıyor. Müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği oyunun koreografisi Hamit Erentürk’e ait. Oyunda, 50 kişilik oyuncu kadrosuna 10 kişiden oluşan bir orkestra eşlik ediyor.“Keşanlı Ali Destanı”, tipleri, çevresi, müziği ile yüzde yüz ‘bizim’ olan nefis bir hiciv komedisidir. Hikâyenin geçtiği Sineklidağ, büyük bir kentin eteklerinde yer alan, gecekondulardan oluşmuş, ezilen yoksul insanların yaşadığı bir varoştur. Ali de Sineklidağ’da oturan bir gençtir. Zilha isminde, aynı semtte oturdukları bir kızı çok sevmektedir. Bir gün Zilha’nın amcası öldürülür ve suç Ali’nin üzerine atılır. İşlemediği bir cinayetten ötürü önce mahkûm edilen Ali, ardından bir kahramana dönüşür.Sineklidağ’ın insanları Türk oldukları kadar herhangi bir toplumun geri kalmış zümresinin insanları da olabilirler. Bu nedenle Türk edebiyatının epik konulu en iyi eserlerinden birisi olan “Keşanlı Ali Destanı”, dünya çapında büyük ilgi görerek birçok tiyatro topluluğu tarafından defalarca sergilenmiştir. Avrupa'nın birçok şehrinde, Amerika'dan Lübnan'a kadar birçok ülkede oynanan oyun, Türk tiyatro tarihinde bir fenomen haline gelmiş ve halen güncelliğini yitirmemiştir