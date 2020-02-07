"Keşanlı Ali Destanı" yüzyılın oyunu seçildi!

İlk kez 1964’te Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Semiha Berksoy başta olmak üzere 40 kişilik dev bir kadro ve Genco Erkal rejisiyle dünya prömiyerini yapan “Keşanlı Ali Destanı”, farklı gruplar tarafından dünyanın birçok yerinde, birçok defa sahnelendi. Haldun Taner’in kaleme aldığı, Yalçın Tura’nın müziklerini yazdığı “Keşanlı Ali Destanı”, Yücel Erten rejisiyle ve bu kez Pervasız Tiyatro prodüksiyonuyla şubat ayında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.Notos dergisi, her yıl farklı bir konuda düzenlediği geleneksel yıllık kamuoyu araştırmalarının on dördücüsünü ‘oyun metinleri’ne yönelik yaptı. ‘Yüzyılın 40 Oyunu’ adlı araştırmanın ilk sırasında, Türkiye’de epik tiyatronun öncüsü kabul edilen Haldun Taner’in, epik bir halk tiyatrosu üslubunda kaleme aldığı “Keşanlı Ali Destanı” yer aldı. 237 yazar, yönetmen, oyuncu, dramaturg, çevirmen ve editörün oylarıyla belirlenen ‘Yüzyılın 40 Oyunu’nda ikinci sırada Melih Cevdet Anday’ın “Mikado’nun Çöpleri” adlı eseri, üçüncü sırada ise Ekrem Reşit Bey’in yazdığı “Lüküs Hayat” yer aldı.Haldun Taner’in kaleme aldığı, Yalçın Tura’nın müziklerini yazdığı “Keşanlı Ali Destanı”, 2020-2021 tiyatro sezonunda İstanbul’da Pervasız Tiyatro prodüksiyonuyla tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yücel Erten’in yönettiği oyunda Keşanlı Ali’yi İlker Ayrık, Zilha karakterini ise Birce Akalay canlandırıyor. Oyunda ayrıca, duayen oyuncular Meral Çetinkaya Şerif Abla; Köksal Engür Derviş Dayı/Sarhoş Rasih; Nilgün Kasapbaşoğlu ise Madam Olga karakterlerine hayat veriyor. Ayhan Anıl, Aykut Taşkın, Cem Cücenoğlu, Hilmi Özçelik ve Burak Şafak’ın da rol aldığı oyunun dekorunda Barış Dinçel, kostüm tasarımında Gamze Kuş, ışık tasarımında ise Yakup Çartık’ın imzaları yer alıyor. Müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği oyunun koreografisi Hamit Erentürk’e ait. Oyunda, 50 kişilik oyuncu kadrosuna 10 kişiden oluşan bir orkestra eşlik ediyor.Prömiyeri 20 Şubat 2020 Perşembe akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’da gerçekleşecek “Keşanlı Ali Destanı”, 29 Şubat 2020 Cumartesi akşamı saat 20.30’da yine TİM Show Center’da izlenebilir.