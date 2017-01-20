Zorlu Alışveriş Merkezi, yarıyıl tatilinde, minik ziyaretçilerini , Macellan’dan Kolomb’a, Pierre de Maricourt’dan, Marco Polo’ya ve Captain James Hook’a kadar tarihe damgasını vurmuş en önemli kaşiflerin serüvenleri ile dünyayı keşfe davet ediyor.
Keşif Serüveni alanında gerçekleşecek bir dizi etkinlik kapsamında minik ziyaretçiler eğlenirken öğrenecekler. Etkinliklere katılan çocuklar atölye çalışmasında kendi pusulalarını yapacak ve bu pusula ile etkinlik alanını keşfe çıkacaklar. Çıktıkları bu keşifte kendilerine verilen keşif defterleri ile etkinlik sürecinde öğreneceklerini, keşiflerden elde ettikleri çıkartmalar ile tamamlayacaklar.
Keşif Serüveni!
En önemli kaşiflerin serüvenleri ile dünyayı keşfe çıkmaya hazır mısınız?Kültür-Sanat - 20 Ocak 2017 19:08
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