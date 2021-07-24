Kibariye ihanet iddialarına yanıt verdi: "Kocam beni çok seviyor.."

Konser verdiği mekanda soruları yanıtlayan Kibariye, kocasının kendisini aldattığı yönünde çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu. Usta ses iddialar için şöyle konuştu:“Biz karı koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor ben eminim. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben. Çok laf çıktı benim hakkımda. ‘Bu kız ne kadar gurursuz’ dediler desinler. Allah diyor ki; Erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin. Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben hürmetkâr bizi annemiz böyle yetiştirmiş. Herkes kendine baksın sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun” dedi.