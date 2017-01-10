Kibariye’den Çağla Şıkel’e çok konuşulacak bacak yorumu

"En İyi Ben Söylerim" yarışmasında Serdar Ortaç ile birlikte jürilik yapan Kibariye, programın sunucusu Çağla Şıkel'in bacaklarına laf attı.

Magazin - 11 Ocak 2017 00:30
Kibariye’den Çağla Şıkel’e çok konuşulacak bacak yorumu
Fox TV'nin yeni ses yarışma programı "En İyi Ben Söylerim"de jürilik heyecanı yaşayan Kibariye, ilk bölümden itibaren doğal ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni topluyor. Kibariye son olarak bacaklarının çok güzel olduğu söyleyerek programda Çağla Şıkel'e meydan okudu.


Çağla Şıkel şaka sandı ama...

Çağla Şıkel şaka sandı ama...



Bir yarışmacının bacakları hakkında yorum yapan Kibariye, Serdar Ortaç'ın "Sen kendi bacaklarına bak" sözleri üzerine şarkıcı espriyi patlattı. Programın sunucusu Çağla Şıkel'e dönerek "Çağla'nın bacakları bile çirkin. Benim bacaklarım ondan güzel. Baksana hem de gamzeli, Türkiye'de böyle bacak yok" diyerek izleyenleri güldürdü.

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Çağla Şıkel: Yılın ilk düğünü gelebilir!

Çağla Şıkel: Yılın ilk düğünü gelebilir!
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Bağlantılar: Kibariye, Çağla Şıkel

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