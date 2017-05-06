Kibariye'den Hıdırellez konseri

Müzik - 06 Mayıs 2017 13:11

İzmir Marşı'nın da hep bir ağızdan coşkuyla söylendiği konser, renkli görüntülere sahne oldu.Kibariye'nin konseri için sadece kentin dört bir yanından gelen binlerce kişi Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu.Kibariye'nin kendi şarkılarının yanı sıra pop, rock ve arabesk müziğin bilinen eserlerini de seslendirdiği konserde büyük coşku yaşandı. Binlerce hayranının eşlik ettiği Kibariye, sempatik tavırlarıyla gecceye ayrı bir renk kattı.Kaynak:DHA