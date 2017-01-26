Kibariye'den şoke eden sözler

Kibariya önceki gecce sahne aldığı mekandan çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Magazin - 27 Ocak 2017 01:15
Kibariye'den şoke eden sözler
Ünlü şarkıcı Kibariye, İstanbul geccelerinde iki kadınla görüntülenen eşi Ali Küçükbalçık'ın hakkındaki haberlere de cevap verdi.

“O gecce evde çocuklara baktığım için ben orada olamadım. Hanımefendiler benim arkadaşım. Hiçbir yabancı yoktu orada. Kocam gezecek, tozacak. Erkeklerin hakkıdır. Kocama güveniyorum.”

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