Kibariye'den şoke eden sözler

Magazin - 27 Ocak 2017 01:15

Ünlü şarkıcı Kibariye, İstanbul geccelerinde iki kadınla görüntülenen eşi Ali Küçükbalçık'ın hakkındaki haberlere de cevap verdi.“O gecce evde çocuklara baktığım için ben orada olamadım. Hanımefendiler benim arkadaşım. Hiçbir yabancı yoktu orada. Kocam gezecek, tozacak. Erkeklerin hakkıdır. Kocama güveniyorum.”