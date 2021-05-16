Kibariye'nin borçlarıyla başı dertte!

Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, Bodrum Gündoğan’daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı.3.8 milyon TL borcu olan şarkıcının villaya 5 milyon TL istediği öğrenildi.Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye şunları söylemişti; 'Ali’nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.' [Kaynak: hurriyet.com.tr]