Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, Bodrum Gündoğan’daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı.
3.8 milyon TL borcu olan şarkıcının villaya 5 milyon TL istediği öğrenildi.
Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye şunları söylemişti; 'Ali’nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.' [Kaynak: hurriyet.com.tr]
Kibariye'nin borçlarıyla başı dertte!
Borçları Kibariye'nin başına dert açtı! Şarkıcı Kibariye yazlık evini kapattı.
16.05.2021 15:23 Magazin