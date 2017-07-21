Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı resmi ziyaret, FEMEN eylemine sahne oldu.
Ukrayna ve Belarus liderleri Aleksandr Lukaşenko ile Petro Poroşenko’nun katılımıyla ikili anlaşmaların imzalandığı sırada bir FEMEN eylemcisi, yarı çıplak halde kameraların karşısına geçti. Güvenlik güçlerinin hemen etkisiz hale getirdiği aktivist, “Yaşasın Belarus” diye bağırdı.
FEMEN’den yapılan açıklamada, grubun üyelerinin 2011 yılında Belarus’da Lukaşenko’yu protesto ettikleri sırada gizli servis KGB tarafından gözaltına alınarak, kötü muameleye maruz kaldıktan sonra çıplak halde ormanda bırakıldıkları hatırlatıldı.
Kaynak:DHA
Kiev'de FEMEN şoku
Çıplak eylemleriyle tanınan Ukraynalı FEMEN grubu, bu kez Belarus ve Ukrayna liderlerinin bir araya geldiği törende soyundu.Gecce Kadın - 21 Temmuz 2017 19:09
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
GECCE KADIN HABERLERİ
- Rahimağzı yetmezliği erken doğuma sebep oluyor
- Kaz ayaklarına güneş gözlüğü ile veda edin!
- Kadınların sorunu; idrar kaçırma
- Her 4 kadından birinde bu sorun var
- 4 kadından 3’ünün regli ağrılı geçiyor
- Plajların gözdesi el yapımı bikiniler!
- Dikkat! Kadınların yüzde 50'sinde görülüyor!
- Çocukları sıcak havadan korumanın yolları!
- Güneşle ilişkinize mesafe koyun
- Adet düzensizliğine karşı Refleks Terapi