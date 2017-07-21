Kiev'de FEMEN şoku

Çıplak eylemleriyle tanınan Ukraynalı FEMEN grubu, bu kez Belarus ve Ukrayna liderlerinin bir araya geldiği törende soyundu.

Gecce Kadın - 21 Temmuz 2017 19:09
Kiev'de FEMEN şoku
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı resmi ziyaret, FEMEN eylemine sahne oldu.

Ukrayna ve Belarus liderleri Aleksandr Lukaşenko ile Petro Poroşenko’nun katılımıyla ikili anlaşmaların imzalandığı sırada bir FEMEN eylemcisi, yarı çıplak halde kameraların karşısına geçti. Güvenlik güçlerinin hemen etkisiz hale getirdiği aktivist, “Yaşasın Belarus” diye bağırdı.

FEMEN’den yapılan açıklamada, grubun üyelerinin 2011 yılında Belarus’da Lukaşenko’yu protesto ettikleri sırada gizli servis KGB tarafından gözaltına alınarak, kötü muameleye maruz kaldıktan sonra çıplak halde ormanda bırakıldıkları hatırlatıldı.


Kaynak:DHA
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Bağlantılar: kiev, femen

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