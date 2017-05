Kilo verirken kasınızdan yemeyin!

Deniz sezonunu açmaya sayılı günler kala, spor salonları ve egzersiz yapmaya uygun açık alanlar her zamankinden çok daha fazla dolup taşıyor! Fit bir vücut için egzersizin yanı sıra, beslenme, uyku ve su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, kas geliştirmek ve egzersizde maksimum performansa ulaşmak için önemli ipuçları verdi.

Gecce Kadın - 12 Mayıs 2017 10:29

Havaların ısınmasıyla birlikte kalın giysilerin arkasına saklanan fazla kilolar görünür olmaya başladı. Buna bir de deniz sezonunun yaklaşması eklenince, spor salonları, açık alanlar ve yürüyüş parkurları, yazı fit bir vücutla karşılamak isteyenlerle dolup taşıyor. Her ne kadar, sağlıklı bir görünüm için egzersizin sadece yaz mevsimi öncesine değil, tüm yıla yayılması gerekse de, son anda vücuda diyet ve sporla aşırı yüklenip zarar vermemek adına atılması gereken bazı adımlar bulunuyor.





Sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersiz, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve yeterli su tüketiminin önemine değinen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, bu dört maddeden birinin eksik kalması durumunda, özellikle kas geliştirici antrenman yapanların sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğinin altını çiziyor.

Vücuttaki kas kitlesinin artmaya başlamasıyla birlikte su ihtiyacının da artacağına dikkat çeken Diyetisyen Canan Aksoy, yakılan her bir kaloriye karşılık bir mililitre su tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Aksoy, kas geliştirmek ve egzersizde maksimum performansa ulaşmak için gerekli ipuçlarını ise şöyle sıralıyor:



Egzersizden 1 - 1,5 saat önce karbonhidrat ağırlıklı bir öğün tüketin, asla aç kalmayın.



Egzersiz programınız sabah saatlerindeyse, kahvaltınızda ekmek bulundurmayı ihmal etmeyin.



Kahvaltıdan önce veya akşam iş çıkışında spor yapacaksanız, karbonhidrat açısından zengin olan meyve, kuru meyve, süt ve yulaf ideal seçimlerdir.



Egzersizden önce su içmeme yanlışına düşmeyin, tam aksine bol bol su için.



Su içmeye egzersiz esnasında da devam edin. Her yarım saatte bir bardak su içmek hem performansınızı artırır hem de vücudunuzdan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.



Egzersizin ardından ilk bir saat içinde yağsız et, tavuk, balık gibi yağsız protein kaynaklarına, makarna, ekmek, çorba gibi bir karbonhidrata ve salata veya meyve gibi antioksidan zengini besinlere sofranızda yer açın.



Egzersizden sonraki ilk bir saat içinde idrar çıkışınız varsa, egzersiz sırasında yeterli miktarda su tüketmişsiniz demektir. Aksi durumda ise, böbreklere aşırı yük binmesi, vücut sıcaklığının yükselmesi gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.



Egzersizden sonra su tüketimine devam edin. Böylece hem iştahınızı kontrol altına almanız kolaylaşır hem de egzersiz sırasında su kaybınız olduysa, bunu yerine koyabilirsiniz.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.