Kilo vermek isteyenler dikkat! Tüketim zamanı...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Uzmanı Dr. Yegane Koulıeva Özcan, kilo kaygısının son zamanlarda oldukça büyük bir problem haline geldiğini belirterek “Son zamanlarda herkes diyet yapıyor ve herkes acilen zayıflamak istiyor. Bu insanların bir kısmı gerçekten kilo vermeli ama öyle bir grup insan var ki zayıflamayı takıntı haline getirdi. Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle kendini beğenmeyen, sırf bu nedenle zayıflamayı takıntı haline getirenlerin diyetisyene değil psikiyatristlere başvurmasını öneririm” dedi.Özcan, hangi gıdanın tüketildiğinden çok tüketim zamanının önemli olduğunu belirterek “Kilo vermek ve tüm günlük kalorileri harcamak için yiyecekleri gün boyunca ayarlamalıyız. Sabahları, yiyecek olarak glisemik endeksi yüksek ve düşük karbonhidratları seçmek daha iyi. Çünkü çoğu karbonhidrat glikoz bakımından zengin ve kalorileri oldukça yüksek. Vücudun bu enerjiyi gün içinde harcaması önemli. Böylece yağa dönüşmez. Glisemik indeksi düşük karbonhidratlar, aksine yavaş yavaş glikoz salgılar ve vücutta yağ olarak depolanmamasını, vücut tarafından emilmesini sağlar. Tahıllar, fındıklar, meyveler, kuru meyveler, tatlılar, patatesler kahvaltı için en uygun olanlar. Mesela patatesi, sabahları yemek daha iyi. Nişasta bakımından zengin, yüksek kalorili ve daha sonra kolayca yağa dönüşebilir. Eğer çok seviyorsanız kahvaltıda patates yiyerek gün boyu koşuşturmada aldığınız kaloriyi harcama şansınız çok daha yüksek. Elma ise mide ve bağırsakların işleyişinin iyileştirilmesine yardımcı olur, bu nedenle sabahları tüketmek daha iyi. Ancak akşamları yenen taze bir elma rahatsızlığa neden olabilir ve midenin asitliğini artırabilir.” dedi.