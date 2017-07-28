Hawaii Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 7.000 kadın üzerinde yaptığı araştırmaya göre kilolu ve obez kadınlar zayıf kadınlara göre daha fazla seks yapıyor.
Daha önce yapılan araştırmalarda kilolu kadınların libidolarının düşük olduğu iddia ediliyordu. Ancak son araştırmaların sonucunda kilolu kadınların %92'sinin, zayıf kadınların %87'sinin seks yaptığı ortaya çıktı.
Araştırmaya katılan kadınların yaşı 15 ila 44 arasında değişiyor. Araştırmayı yürüten Dr. Bliss Kaneshiro "Sonuçlar beklenmedik." diye konuştu. (Kaynak: milliyet.com.tr)
Kilolu ve obez kadınlar daha çok seks yapıyor!
Yapılan bir araştırma, kilolu kadınların zayıf kadınlara göre daha çok seks yaptığını ortaya koydu. Araştırmacılar bile sonuca şaşırdı.Gecce Kadın - 28 Temmuz 2017 19:55
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