Kim daha ünlü?

Eskiden Türkiye'nin en çok pop dinlediği söylenir ve popun kraliçesi ve kralı seçilirdi. Hatta "Popun kraliçesi; Demet Akalın mı, yoksa Hande Yener mi?" diye karşılaştırmalar yapılırdı. Fakat bu sistemle birlikte rapin poptan daha fazla dinlendiği ortaya çıktı ve popun yeni kraliçesinin Zeynep Bastık, kralının ise Bilal Sonses olduğu anlaşıldı.Daha önce Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yapan Zeynep Bastık, müzik piyasasına çok önce adım atmış ama adını bir türlü duyuramamıştı. Fakat dijital dünyaya geçişle birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Evinde bir koltuğa oturup söylediği şarkıları Youtube'a yüklemesiyle birlikte kariyeri değişti.Kendine ait çok fazla şarkısı bulunmadığı için işe popüler şarkıları 'cover'layarak başlayan Bastık'ın bu serüveninde önüne bir çok engel de çıktı. Örneğin Mustafa Sandal kendi şarkılarını seslendirdiği için Zeynep Bastık'a telif attı ve genç şarkıcı, o videoları kanalından kaldırmak zorunda kaldı.Ama Spotiyf gibi uygulamaların dinlenme verilerini yayınlamasıyla birlikte Mustafa Sandal'ın değil de Zeynep Bastık'ın daha çok dinlendiği ortaya çıkınca Sandal geri yaptı. Telifleri kaldırdı, hatta Zeynep Bastık'la düet yaptı. Yapılan düet her ne kadar Mustafa Sandal şarkısı olsa da klip daha çok kişiye ulaşması için Zeynep Bastık'ın kanalında yayınlandı. Ve yıllar sonra Mustafa Sandal'ın ismi bir zamanlar videolarını sildirdiği Zeynep Bastık sayesinde yeniden müzik listelerinde zirveye çıktı.Bugün 'Çok ünlü' dediğimiz bir çok isim sosyal medyada patlayan bu arkadaşlarla çalışmak için can atıyor.Bengü Bilal Sonses'le, Mustafa Ceceli Irmak Arıcı'yla düet yaptı. Bengü'nün yeni çıkacak şarkısının söz ve müziği, Mustafa Ceceli'nin Bedel isimli parçasında olduğu gibi Bilal Sonses'e ait. Yine Ceceli'nin son parçası Youtube'da patlama yaratan Emir Şamur'un 'Saçma Sapan' isimli şarkısının cover'ından başka bir şey değil.Alişan Furkan Özsan'la, Sibel Can Eypio'yla, Ziynet Sali Berk Coşkun'la çalıştı.Aşağıda gördüğünüz afiş 'Kafalar Karışık' isimli sinema filmine ait. Afişe bakıldığında ilk aşamada Youtube fenomenleri Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı göze batıyor. Bu 3 isimin fotoğrafları en önde ve diğer oyunculara göre daha büyük kullanılmış. Aslında filmin kadrosunda Metin Akpınar, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Erkan Can ve Güven Kıraç gibi usta isimler yer alıyor. Fakat Youtube fenomenleri, ustaların önüne geçmiş.İnsan bunları görünce sormadan edemiyor; Kim daha ünlü?