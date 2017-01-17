Oceans Eight filminin tanıtımı için bir çok ünlü isim bir araya gelmişti. Filmin tanıtımı için hazırlanan filmde Anne Hathaway, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter gibi bir çok tanınmış sima bulunuyor. Ünlü isimler arasında Kim Kardashian ve Kendall Jenner'da var. Ünlü kardeşler, bu filmde kısa bir rol almak için objektiflerin karşısına geçti. Çekim sonrası magazin muhaberilerinin objektiflerine yansıyan Kardashian ve Jenner, giydikleri transparan kıyafet ile görenleri büyüledi.
Kim Kardashian ve Kendall Jenner'ın transparan halleri
Ünlü kardeşler geçtiğimiz akşam film çekimi çıkışında objektiflere yakalandı. İşte detaylar...Dünya Magazin - 17 Ocak 2017 14:05
Skandalları ile gündemden düşmeyen Kardashian ailesinin güzelleri Kim Kardashian ve Kendall Jenner geçtiğimiz akşam New York'ta görüntülendi.
Oceans Eight filminin tanıtımı için bir çok ünlü isim bir araya gelmişti. Filmin tanıtımı için hazırlanan filmde Anne Hathaway, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter gibi bir çok tanınmış sima bulunuyor. Ünlü isimler arasında Kim Kardashian ve Kendall Jenner'da var. Ünlü kardeşler, bu filmde kısa bir rol almak için objektiflerin karşısına geçti. Çekim sonrası magazin muhaberilerinin objektiflerine yansıyan Kardashian ve Jenner, giydikleri transparan kıyafet ile görenleri büyüledi.
Oceans Eight filminin tanıtımı için bir çok ünlü isim bir araya gelmişti. Filmin tanıtımı için hazırlanan filmde Anne Hathaway, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter gibi bir çok tanınmış sima bulunuyor. Ünlü isimler arasında Kim Kardashian ve Kendall Jenner'da var. Ünlü kardeşler, bu filmde kısa bir rol almak için objektiflerin karşısına geçti. Çekim sonrası magazin muhaberilerinin objektiflerine yansıyan Kardashian ve Jenner, giydikleri transparan kıyafet ile görenleri büyüledi.
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