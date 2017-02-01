Kim Kardashian'dan üçüncü çocuk müjdesi

Skandalları ile gündemden düşmeyen ünlü TV yıldızı Kim Kardashian üçüncü çocuk için hazırlıklara başladı. İşte detaylar...

Dünya Magazin - 01 Şubat 2017 15:55
Kim Kardashian'dan üçüncü çocuk müjdesi
Her attığı adım ile magazin gündemine bomba gibi düşen Kim Kardashian'dan sevindirici bir haber geldi. Geçtiğimiz ay Paris'te yaşadığı hırsızlık olayı ardından zor günler geçiren Kardashian, yavaş yavaş hayata dönüyor.

"The Keeping Up with The Kardashians" isimli televizyon programının sevilen yıldızı, müjdeli haberi Twitter hesabı üzerinden hayranlarına verdi. Son hamileliğini 13 ay önce tamamlayarak Saint'i kucağına aldıktan sonra bir daha hamile kalması durumunda ciddi sağlık problemleri yaşayacağı iddia edilen ünlü yıldız, 3. çocuk için çalışmalara başladı.

36 yaşındaki ünlü yıldızın hayranlarından biri Twitter üzerinden kendisine "Eğer yakın zamanda hamile kalacaksan bu twiti RT yap!" demesinin üzerine Kardashian hayranının bu twitini RT yaparak cevap verdi. Kardashian bu twite elini kaldıran bir emoji ve dört çocuk emojisi ekleyerek cevap verdi..

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