"Kim Kardashian'ın kalçaları kontrolden çıktı"

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın Meksika tatilinde çekilen bikinili fotoğrafına doktoru Aardon Rollins’ten “kontrolsüz kalça” yorumu geldi. Rollins, Kardashian’ın meşhur kalçalarının kadınlar için uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

Dünya Magazin - 01 Mayıs 2017 16:41

Kim Kardashian’ın meşhur kalçasını yaratan estetik doktoru Aardon Rollins, ünlü yıldızın kalçasının kontrolden çıktığını, şişip sönen bir balona benzediğini söyledi.



Dr. Aardon Rollins, Kardashian’ın, kalça operasyonu yaptırmak isteyen kadınlar için dikkat edilmesi gereken bir vaka olduğunu belirtti.



Brezilyalı estetik cerrah, her zaman kalça estetiği yaptırdığını reddeden Kardashian hakkında, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Vücudunun belli bir bölgesini büyütmek isteyenler için ders niteliği taşıyor. Operasyondan önce kalçasında selülitleri olanların daha sonra da aynı selülitlerin oluşacağını bilmeleri gerekiyor. Ya bu dikkate alınacak ya da Kim’inki gibi kötü bir görünüme sahip olunacak” dedi.



Dr. Rollins, 36 yaşındaki reality şov yıldızının kalçaları için, “Büyük, belki de çok büyük. Yağlar belinden alınıyor, kalçalarına ekleniyor. Sorunlu yağların başka bir bölgeye transferi söz konusu. Sorunlu yağlar, sorunlu yağlardır; her nerede olursa olsun. Çıkarıldığı bölgedeki gibi aynı şekilde gelişim gösterir” yorumunu yaptı.



Dr. Rollins ayrıca, “Kim iki çocuk sahibi, kilo aldı ve verdi, tekrar kilo aldı ve verdi. Bir balonun şişip sonra da sönmesi gibi, dalgalanmalar var. Kim’in yapabileceği hiçbir şey yok” dedi.



Kardashian’ın son Meksika tatilinden yansıyan fotoğraflarda, kalçalarının selülitli görünümü sosyal medyada eleştiri konusu olmuş, ünlü yıldızın bu zamana kadar rötuşlu fotoğraflarını sergilediği yorumları yapılmıştı.



Öte yandan önceki gün de İtalyan futbolcu Mario Balotelli, sosyal medya üzerinden Kim Kardashian’ın kalçalarını hedef alan bir yorum yapmıştı.



Kaynak:ntv.com.tr

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.