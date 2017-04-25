Kim Kardashian'ın Meksika tatili!

Dünya Magazin - 25 Nisan 2017 19:15

Kim Kardashian, ablası Kourtney Kardashian ile beraber Meksika'da tatile çıktı. Güneşin ve denizin tadını çıkartan kardeşlerin bikinileri tüm dikkatleri çekti.Kardashian kardeşlere ayrıca Malika Haqq, Larsa Pippen, Brittny Gastineau ve Hrush Achemyan eşlik ediyor.