Kim Kardashian, ablası Kourtney Kardashian ile beraber Meksika'da tatile çıktı. Güneşin ve denizin tadını çıkartan kardeşlerin bikinileri tüm dikkatleri çekti.
Kardashian kardeşlere ayrıca Malika Haqq, Larsa Pippen, Brittny Gastineau ve Hrush Achemyan eşlik ediyor.
Kim Kardashian'ın Meksika tatili!
Televizyon yıldızı Kim Kardashian Meksika'da tatilde..Dünya Magazin - 25 Nisan 2017 19:15
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kim Kardashian, Meksika, Kourtney Kardashian
DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ
- Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
- Bella Hadid: Benim en iyi dostum Gigi
- Ünlü model Bodrum'da poz verdi!
- Lindsay Lohan eskiye döndü
- Katrina Brodsky'nin pozları rekor kırdı!
- Rihanna'nın uyku tulumu!
- Metisha Schaefer Miami'de
- Janet Jackson, oğlunu ilk kez gösterdi
- Candice Swanepoel’den üstsüz pozlar
- Joanna Krupa Miami sahillerinde