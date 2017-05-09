Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian yakın arkadaşı Jonathan Cheban ile alışveriş turuna çıktı.
Sokaklarda yürürken siyah elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Kim Kardashian hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Kardashian muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.
Kim Kardashian'ın siyahı...
Ünlü yıldız Kim Kardashian önceki gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi.Dünya Magazin - 09 Mayıs 2017 16:28
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