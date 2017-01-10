"Kim Milyoner Olmak İster?"i artık o sunacak!

Efsane yarışma "Kim Milyoner Olmak İster?"de sunucu koltuğunun sahibi yine değişti.

Dizi - 11 Ocak 2017 06:00
"Kim Milyoner Olmak İster?"i artık o sunacak!
"Kim 500 Milyar İster" adıyla 2000'li yıllara damga vuran yarışma programı kısa bir aranın ardından isim değiştirerek "Kim Milyoner Olmak İster?" adıyla ekranlara yeniden dönmüştü. Yıllarca usta tiyatro sanatçısı Kenan Işık'ın başarılı sunumuyla yayınlanan program ekran Işık'ın trajik kazasının ardında Selçuk Yöntem'le yola devam ediyordu.


Kim Milyoner Olmak İster'e Selin Ünver damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'e Selin Ünver damga vurdu



2014'ten itibaren Yöntem'in önderliğinde başarılı grafiğini devam ettiren "Kim Milyoner Olmak İster?"de yeniden sunucu değişikliğine gidiliyor. Karizmatik duruş ve ses tonuna önem veren program yapımcısı sunucu koltuğunu bundan sonra Murat Yıldırım'a emanet ediyor.


Instagram hesabından haberin görselini paylaşan Yıldırım, "Hayırlı olsun" notuyla haberi doğruladı.

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