ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam romantik anlar yaşandı. 'Sihirli Annem' dizisinde 'Kerem' karakterine hayat veren ve şimdilerde eğitim görevlisi olan Michele Cedolin, kendisini desteklemek için stüdyoya gelen sevgilisine evlilik teklifi etti.
Yarışmadan elenmesinin ardından "Bir soru da ben sorabilir miyim?" diyerek programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan onay alan yarışmacı ayağa kalkarak seyirciler arasında bulunan sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında şoke olan sevgili, "Evet" cevabını verdi.
İşte o anlar:
Kim Milyoner Olmak İster'de sürpriz evlilik teklifi!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ekrana gelen son bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı. Yarışmaya katılan sosyal medya fenomeni İtalyan asıllı Türk Michele Cedolin adlı yarışmacı, elendiği sorunun ardından ünlü sunucudan bir ricada bulundu. "Bir soru da ben sorabilir miyim?" diyen yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'ndan onay aldıktan sonra seyirciler arasında yer alan sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.
10.05.2021 12:35 Magazin