Kim Milyoner Olmak İster'de sürpriz evlilik teklifi!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam romantik anlar yaşandı. 'Sihirli Annem' dizisinde 'Kerem' karakterine hayat veren ve şimdilerde eğitim görevlisi olan Michele Cedolin, kendisini desteklemek için stüdyoya gelen sevgilisine evlilik teklifi etti.Yarışmadan elenmesinin ardından "Bir soru da ben sorabilir miyim?" diyerek programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan onay alan yarışmacı ayağa kalkarak seyirciler arasında bulunan sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında şoke olan sevgili, "Evet" cevabını verdi.