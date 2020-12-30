Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu sorunun şıkları arasında yer alan Müge Anlı detayı, kısa sürede sosyal medyayı salladı.
"Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birden bire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" şeklinde sorulan bir sorunun şıkları arasında "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" seçeneği de vardı.
Esprili sorunun diğer şıkları ise "Okyanusta ararken çölde", "Kutupta ararken Ekvator'da" ve "Gökte ararken yerde" şeklindeydi.
'Kim Milyoner Olmak İster'e Müge Anlı damgası!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına ilginç bir şık damgasını vurdu. Yarışmada sorulan bir soruda "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" şıkkı Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi güldürdü.
30.12.2020 21:32 Magazin