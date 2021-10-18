"Kimya"nın yarıştığı Varşova Film Festivali'nde gösterimi gerçekleşti!

İlk uzun metrajı ‘Ben Bir Denizim’ ile adını duyuran Umut Evirgen’in hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi ‘Kimya’ 37. Varşova Film Festivali’nde dünya prömiyerini dün gece gerçekleştirdi. ‘Competition 1-2’ bölümünde yarışan filmin gösterimine Umut Evirgen ile birlikte filmin başrol oyuncularından Melisa Şenolsun da katıldı. Gösterimin ardından alkışları toplayan film ekibi, festivale katılanlarla birlikte söyleşiye katıldı.İkinci uzun metraj filmiyle 37.Varşova Film Festivali’nde yarışmaya hak kazanan filmin yönetmeni ve senaristi Umut Evirgen duygularını “Sinema’da daha yolun çok başında biri olarak böylesi bir festivalde yarışıyor olmak beni hem çok heyecanlandırırken hem de bundan sonrası için yüreklendiriyor.” sözleriyle dile getirdi. Filmin başrol oyuncusu Melisa Şenolsun ise duygularını şu sözlerle aktardı: ‘Varşova Film Festivali birçok ülkeden çok değerli yönetmenlerin, yapımcıların, filmlerinin gösterildiği önemli bir festival. ‘Kimya’nın dünya prömiyerinin Varşova’da yapılması gurur verici. Çok güzel, çok olumlu yorumlar aldık burada.’37. Varşova Film Festivali’ndeki gösterimin ardından 18 Ekim’de Netflix’te seyirci ile buluşacak ‘Kimya’nın başrollerinde Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçim Bilgin ile Bora Akkaş buluşurken onlara İrem Sak, Necip Memili, Alican Yücesoy, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan, Esra Ruşan ve Gürberk Polat gibi isimler eşlik ediyor. Filmin müzikleri ise Korhan Futacı imzası taşıyor.