Türk ve Amerikan ortak yapımı “Osmanlı Subayı” filminin oyuncularından Oscar ödüllü İngiliz aktör Ben Kingsley, filmin setinde rol arkadaşı Haluk Bilginer için övgü dolu sözler söyledi. Bilginer’i gördüğü anda tanıdığını belirten Kingsley, şu ifadeleri kullandı:
“Haluk’un harika filmi ‘Kış Uykusu’nu daha önce izlemiştim. Onu ilk gördüğümde bir yerlerden tanıdığımı fark ettim ve hemen hatırladım. Filmdeki performansına bayılmıştım. Haluk Bilginer’in de bu filmde rol alması, yönetmenimizin ve film ekibimizin kadroyu ne kadar başarılı bir şekilde oluşturduğunun bir göstergesi.”
Haluk Bilginer de Ben Kingsley ile birlikte oynamaktan çok keyif aldığını söyledi.
ABD’de geçtiğimiz ay vizyona giren Osmanlı Subayı, 19 Mayıs’ta Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.
Kingsley’den Haluk Bilginer’e övgü
OSCAR ödüllü İngiliz aktör Ben Kingsley, usta oyuncu Haluk Bilginer’den övgüyle bahsetti.Kültür-Sanat - 26 Nisan 2017 17:36
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