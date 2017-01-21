'Kiralık Aşk'a veda yemeği!

Dizi - 21 Ocak 2017 12:11

Dizi ekibi Arnavutköy'deki bir mekanda bir araya geldi. Oyuncular gecceye tam kadro katıldı. Barış Arduç, bir ara dışarıya çıkarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dizi hakkında konuşan Arduç, “Çok keyifli bir proje oldu. Ekibimiz harikaydı. Bizi izleyen ve destekleyen seyircilerimize de teşekkür ediyorum” dedi. Kendi yazdığı bir senaryonun filmini çekmeyi düşündüğünü açıklayan Barış Arduç, “Belli olmaz, belki bu sene bile çekebiliriz filmi” diye konuştu. Gupse Özay’la aşk yaşayan oyuncu, evlilik sorularını “Şu an bir şey belli değil ama karar alırsak öğrenirsiniz. Zaten sizden bir şey kaçmıyor” diyerek geçiştirdi. Arduç, bir dergiye verdiği röportajdaki “Çocuk sahibi olmak istiyorum” sözleri hatırlatıldığında ise “Evet, en büyük hayalim bu ama nasip kısmet bu işler” dedi. Ekip, yemeğin ardından eğlenmek için Cihangir’de başka bir mekana geçti.