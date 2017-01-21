'Kiralık Aşk'ın vedası!

'Kiralık Aşk' ekranlara böyle veda etti!

Dizi - 21 Ocak 2017 09:00
'Kiralık Aşk'ın vedası!
2 sezondur Star TV kanalında Cuma akşamları ekrana gelen Kiralık Aşk dizisi 69. bölümüyle birlikte final yaptı. Başrollerinde Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun rol aldığı Kiralık Aşk mutlu sonla bitti. Sonunda Defne ile Ömer kavuştu ve çiftin bir de Emine isminde bir bebekleri oldu.

İşte Kiralık Aşk'ın finalinden görüntüler:

KİRALIK AŞK'IN FİNAL SAHNESİ:


KİRALIK AŞK'TAN VEDA KLİBİ:
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Bu hareketi kafa karıştırdı!
  • Ünlü isimden şoke eden itiraf...
  • Canlı yayında skandal: 'Kuzenim' dedi, sevgilisi çıktı
  • Survivor yarışmacılarının sevgilileri ve eşleri
  • Tolga Çevik'in eşinden güldüren not

Bu hareketi kafa karıştırdı!

DİZİ HABERLERİ

  • Şili'de Kara Sevda rüzgarı esiyor!
  • EDHO'ya sürpriz isim!
  • Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Hangimiz Sevmedik'e bir usta daha!
  • Aşklarının arkasında durdular!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Türk Malı'na sürpriz oyuncu!
  • O Hayat Benim'den kötü haber!
  • Vatanım Sensin'de sürpriz haber!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!
  • Sarp Apak ilk kez açıkladı!
  • Birce Akalay'ın 'Twitter' isyanı!
  • Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
  • Düğün yeri ve tarihi netleşti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
  • Murat Yıldırım ve Özge Gürel'e tam destek!
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!