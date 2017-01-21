'Kiralık Aşk'ın vedası!

Dizi - 21 Ocak 2017 09:00

2 sezondur Star TV kanalında Cuma akşamları ekrana gelen Kiralık Aşk dizisi 69. bölümüyle birlikte final yaptı. Başrollerinde Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun rol aldığı Kiralık Aşk mutlu sonla bitti. Sonunda Defne ile Ömer kavuştu ve çiftin bir de Emine isminde bir bebekleri oldu.KİRALIK AŞK'IN FİNAL SAHNESİ:KİRALIK AŞK'TAN VEDA KLİBİ: